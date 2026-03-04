Borac kažnjen novčano: Banjalučani bez publike na tri utakmice!

Nakon incidenta u "Boriku", Disciplinska komisija FS BiH kaznila banjalučki klub.

Izvor: borac-sport.com

Futsal klub Borac kažnjen je novčano sa 3000 KM, dok će tri naredne domaće utakmice morati da igra pred praznim tribinama, odlučila je Disciplinska komisija FS BiH, a prenosi Sport1.

Zbog incidenta na utakmici Kupa BiH protiv Bubamare iz Cazna, kada su domaći napali gostujuće navijače, "disciplinci" FS BiH odlučili su da kazne Banjalučane, koji će do kraja regularnog dijela sezone biti lišeni podrške sa tribina (ostala još dva kola), a treći meč bez publike odradiće ukoliko se plasiraju u plej-of.

Već za vikend, Borac će ponovo ugostiti Bubamaru, ovaj put u prvenstvenom meču, dok će u posljednjem meču igrati domaći meč sa Ramom. U međuvremenu će "crveno-plavi" gostovati Željezničaru i Salinesu.

Borac je trenutno na sedmom mjestu, a ukoliko izbori plej-of, od drugog domaćeg meča mogao bi ponovo imati publiku na svojoj strani.