logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac kažnjen novčano: Banjalučani bez publike na tri utakmice!

Borac kažnjen novčano: Banjalučani bez publike na tri utakmice!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nakon incidenta u "Boriku", Disciplinska komisija FS BiH kaznila banjalučki klub.

Borac - Bubamara Izvor: borac-sport.com

Futsal klub Borac kažnjen je novčano sa 3000 KM, dok će tri naredne domaće utakmice morati da igra pred praznim tribinama, odlučila je Disciplinska komisija FS BiH, a prenosi Sport1.

Zbog incidenta na utakmici Kupa BiH protiv Bubamare iz Cazna, kada su domaći napali gostujuće navijače, "disciplinci" FS BiH odlučili su da kazne Banjalučane, koji će do kraja regularnog dijela sezone biti lišeni podrške sa tribina (ostala još dva kola), a treći meč bez publike odradiće ukoliko se plasiraju u plej-of.

Već za vikend, Borac će ponovo ugostiti Bubamaru, ovaj put u prvenstvenom meču, dok će u posljednjem meču igrati domaći meč sa Ramom. U međuvremenu će "crveno-plavi" gostovati Željezničaru i Salinesu.

Borac je trenutno na sedmom mjestu, a ukoliko izbori plej-of, od drugog domaćeg meča mogao bi ponovo imati publiku na svojoj strani.

Možda će vas zanimati

Tagovi

futsal Futsal klub Borac Fudbalski savez BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC