Nova hapšenja zbog napada na navijače Bubamare u Boriku

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka danas su uhapsili tri lica inicijala L.J., S.J. i O.M. svi iz Banjaluke

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Oni se dovode u vezu sa krivičnim djelom "Nasilničko ponašanja na sportskoj priredbi ili javnom skupu" koje je izvršeno juče oko 19,35 časova u Sportskoj dvorani „Borik“ u Banjaluci.

U vezi sa navedenim događajem identifikovano je i jedno maloljetno lice iz Banjaluke, a ranije su policijski službenici uhapsili lica I.Ć. i D.Z. oba iz Banjaluke.

"Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a mjere i radnje prema maloljetnom licu preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku pod nadzorom tužioca za maloljetnike", navodi se u saopštenju PU Banjaluka i dodaje:

"Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta lica I.Ć., D.Z., L.J., S.J. i O.M. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka."

Podsjećamo, nakon samo par minuta od početka utakmice između Futsal klub Bubamara i Borca, grupa navijača i simpatizera Bubamare iz Cazina napadnuta je na tribinama od strane desetak nepoznatih osoba.

Došlo je do fizičkog sukoba, letjele su stolice, a incident su pokušali da smire igrači i članovi obje ekipe. Jedan od gostujućih navijača zadobio je povrede zbog kojih je morao da zatraži pomoć na UKC-u