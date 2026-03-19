Cijena nafte porasla na 113 dolara po barelu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Cijena nafte porasla je na 113 dolara po barelu nakon što su iranski mediji javili da je u vazdušnom napadu pogođeno postrojenje na najvećem svjetskom nalazištu prirodnog gasa.

Cijena nafte 113 dolara po barelu Izvor: Hamara/Shutterstock

Referentna cijena sirove nafte marke Brent dostigla je jutros u Aziji 113 dolara po barelu, što je za pet odsto više od jučerašnje cijene, prenosi Bi-Bi-Si.

Nagli rast uslijedio je nakon izvještaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars. Nekoliko časova kasnije, Katar je javio da je na industrijskom lokalitetu Ras Lafan pričinjena velika šteta nakon prijetnji iz Irana.

Iako je cijena nafte i gasa naglo porasla, ostala je ispod maksimuma dostignutog 9. marta kada je iznosila 116 dolara po barelu.

