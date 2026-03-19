Izvoz nafte sa Bliskog istoka smanjen za više od 60 odsto: Stvarne brojke su vjerovatno još manje

Dnevni izvoz nafte iz Persijskog zaliva smanjen je za više od 60 odsto prošle nedjelje, u poređenju sa istim periodom u februaru, prema podacima kompanije Kpler, prenosi Rojters.

Izvoz sirove nafte, kondenzata i rafinisanih goriva iz osam zemalja Bliskog istoka - Saudijske Arabije, Kuvajta, Irana, Iraka, Omana, Katara, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata - u proseku je iznosio 9,71 miliona barela dnevno u nedjelji koja se završila 15. marta.

To predstavlja smanjenje od 61% u poređenju sa 25,13 miliona barela dnevno zabilježenih u februaru.

Agencija Voterksa (Vortexa), koja pruža analize tržišta energije, izvještava o padu od 71%.

Pre rata, tih osam zemalja je činilo 36% globalnog izvoza nafte morskim putem, odnosno 70,43 miliona barela dnevno, stoji u izvještaju Kpler-a.

Stvarni izvoz bi mogao da bude još manji, jer se neke količine skladište na tankerima bez napuštanja Zaliva.

"Plutajuća skladišta sirove nafte na Bliskom istoku premašila su 50 miliona barela ove nednelje, u poređenju sa oko 10 miliona barela prije rata", dodali su analitičari.

(EUpravo zato/Ekapija)