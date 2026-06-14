Poznat identitet stradalog kod Velike Kladuše: U naselju Todorovo ubijen Nurija Mahmutović

U naselju Todorovo kod Velike Kladuše danas je pronađeno beživotno tijelo tridesetogodišnjeg Nurije Mahmutovića iz mjesta Čuturići kod Todorovske Slapnice.

Izvor: Facebook / Printscreen

Prema dostupnim informacijama, tijelo je pronađeno u dvorištu porodične kuće, a na njemu su uočene prostrijelne rane.

Policija je odmah nakon dojave izašla na teren, osigurala mjesto događaja i započela uviđaj, navodi "Klix".

Uviđaj su obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, dok je dežurni tužilac Tužilaštva USK slučaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo.

U vezu s ovim krivičnim djelom dovodi se Benjamin Džaferović, rođen 1999. godine u Velikoj Kladuši, za kojim je raspisana policijska potraga.

Iz MUP-a USK pozvali su građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku osumnjičenog ili rasvjetljavanju okolnosti ubistva, odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu.

Informacije se mogu prijaviti i pozivom na besplatni broj 122.

Policija je saopštila da će sve zaprimljene informacije biti provjerene od strane službenih lica.

Istraga se nastavlja pod nadzorom nadležnog tužilaštva, a više detalja o motivima i okolnostima ubistva očekuje se nakon završetka uviđajnih i istražnih radnji.

(Mondo)