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Požar aktivan kod Nevesinja: Helikopter angažovan, objekti nisu ugroženi

Požar aktivan kod Nevesinja: Helikopter angažovan, objekti nisu ugroženi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Požar kod Nevesinja aktivan je na nepristupačnom terenu, a u gašenju je angažovan helikopter MUP-a Republike Srpske. Objekti nisu ugroženi.

nevesinje požar Izvor: Facebook

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić izjavio je da je stanje sa požarima na teritoriji Republike Srpske uredno, te da je trenutno aktivan požar u Nevesinju na nepristupačnom terenu, bez ugroženih objekata.

Trninić je Srni rekao da na požaru u Nevesinju djeluje helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je i jutros bio angažovan.

"U pitanju je požar na nepristupačnim terenima, gore trava i nisko rastinje, nema ugroženih objekata, kuća ili slično", pojasnio je Trninić.

On je dodao da su na terenu i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite sa mobilnim bazenom koji se redovno dopunjava.

Trninić je naveo da je od jutros aktivan i manji požar na području opštine Bileća, dok je u ostalim dijelovima Republike Srpske stanje uredno.

Govoreći o pomoći Federaciji BiH, Trninić je rekao da je Republička uprava civilne zaštite ranije dobila zahtjev Federalne uprave civilne zaštite za angažovanje helikoptera u gašenju požara u Konjicu.

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Tagovi

Požari Nevesinje Bileća

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