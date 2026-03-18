logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napad na ključnu tačku svijeta: Amerika koristila "bunker baster" bombe, raznijete raketne baze (Mapa)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Amerika je izvela udare na iranske raketne položaje duž obale Ormuskog moreuza, koristeći snažne penetrirajuće bombe namijenjene uništavanju utvrđenih i podzemnih ciljeva, saopštila je američka vojska.

Amerika koristila "bunker baster" bombe, raznete iranske raketne baze Izvor: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Američka centralna komanda (CENTCOM) navela je na društvenoj mreži X da su američke snage „uspješno upotrijebile više penetrirajućih bombi od 5.000 funti na ojačane iranske raketne položaje“ duž obale Ormuskog moreuza.

Meta bile protivbrodske rakete

Prema istom izvoru, na pogođenim lokacijama nalazile su se iranske protivbrodske krstareće rakete koje su predstavljale prijetnju međunarodnoj plovidbi. Ormuski moreuz važi za najprometniji svjetski pomorski pravac za transport nafte, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka, a nedavne tenzije dovele su do ozbiljnih poremećaja u pomorskom saobraćaju i rasta cijena energenata.

Šta su „bunker buster“ bombe

Korišćene bombe, poznate kao „bunker baster“, odnosno bombe za probijanje bunkera, dizajnirane su da probiju slojeve tla ili betona prije eksplozije, za razliku od konvencionalnih bombi koje detoniraju na površini ili u vazduhu.

Riječ je o projektilima obloženim ojačanim čelikom koji omogućava duboko prodiranje u cilj prije aktiviranja eksploziva.

Prema dostupnim podacima, ove bombe su manje snage od znatno većih, 30.000 funti teških projektila koje su SAD koristile u ranijim napadima na podzemne nuklearne objekte u Iranu.

Bez potvrde o šteti i žrtvama

Za sada nema nezavisne potvrde o razmjerama štete niti o eventualnim žrtvama, a dostupne informacije zasnivaju se na saopštenjima američke vojske i izvještajima svjetskih agencija.

Tagovi

Iran SAD Bliski istok

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ