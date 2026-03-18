Napad na ključnu tačku svijeta: Amerika koristila "bunker baster" bombe, raznijete raketne baze (Mapa)

Amerika je izvela udare na iranske raketne položaje duž obale Ormuskog moreuza, koristeći snažne penetrirajuće bombe namijenjene uništavanju utvrđenih i podzemnih ciljeva, saopštila je američka vojska.

Izvor: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Američka centralna komanda (CENTCOM) navela je na društvenoj mreži X da su američke snage „uspješno upotrijebile više penetrirajućih bombi od 5.000 funti na ojačane iranske raketne položaje“ duž obale Ormuskog moreuza.

Meta bile protivbrodske rakete

Prema istom izvoru, na pogođenim lokacijama nalazile su se iranske protivbrodske krstareće rakete koje su predstavljale prijetnju međunarodnoj plovidbi. Ormuski moreuz važi za najprometniji svjetski pomorski pravac za transport nafte, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka, a nedavne tenzije dovele su do ozbiljnih poremećaja u pomorskom saobraćaju i rasta cijena energenata.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the…pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 17, 2026

Šta su „bunker buster“ bombe

Korišćene bombe, poznate kao „bunker baster“, odnosno bombe za probijanje bunkera, dizajnirane su da probiju slojeve tla ili betona prije eksplozije, za razliku od konvencionalnih bombi koje detoniraju na površini ili u vazduhu.

Riječ je o projektilima obloženim ojačanim čelikom koji omogućava duboko prodiranje u cilj prije aktiviranja eksploziva.

Prema dostupnim podacima, ove bombe su manje snage od znatno većih, 30.000 funti teških projektila koje su SAD koristile u ranijim napadima na podzemne nuklearne objekte u Iranu.

Bez potvrde o šteti i žrtvama

Za sada nema nezavisne potvrde o razmjerama štete niti o eventualnim žrtvama, a dostupne informacije zasnivaju se na saopštenjima američke vojske i izvještajima svjetskih agencija.