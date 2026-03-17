Iran upotrijebio svoju novu silovitu raketu: Projektil dometa do 1.400 km lansiran ka Izraelu

Iran je raketama "Hadži Kasem" napao ciljeve u Izraelu i američke baze u regionu. Projektil dometa do 1.400 km dizajniran je da velikom brzinom i preciznošću probije savremene sisteme protivodbrane.

Iran je u današnjim operacijama koristio balističku raketu "Hadži Kasem", nazvanu po generalu IRGC-a Kasemu Sulejmaniju, kojeg su ubile američke snage. Ovu informaciju potvrdila je iranska novinska agencija Tasnim.

U okviru 59. raketnog udara, mete su bili ciljevi u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, kao i američke vojne baze Al-Udeid (Katar), Ali Al-Salem (Kuvajt), Al-Dafra (UAE), Šeik Isa (Bahrein) i Erbil (Irak). U saopštenju se navodi da su udari izvršeni korišćenjem visoko preciznih sistema.

Tehničke karakteristike rakete

Balistička raketa "Hadži Kasem Sulejmani", dužine 11 metara i prečnika oko jedan metar, sastoji se iz dvije faze:

Prva faza : Obezbjeđuje glavni potisak, postavljajući bojevu glavu na unaprijed određenu putanju.

: Obezbjeđuje glavni potisak, postavljajući bojevu glavu na unaprijed određenu putanju. Druga faza: Služi za korekciju putanje i dodatno ubrzanje, čime se povećavaju preciznost i domet.

Masa rakete procjenjuje se na sedam do osam tona, od čega najveći dio otpada na gorivo. Bojeva glava može biti teška od 500 do 700 kilograma, zavisno od tipa opreme, konvencionalne, kasetne ili, potencijalno, nuklearne.

Domet leta iznosi između 700 i 1.400 kilometara. Prilikom izlaska iz atmosfere, raketa dostiže maksimalnu brzinu od oko 4 do 5 maha (približno 1.400–1.700 metara u sekundi). Pri ulasku u guste slojeve atmosfere i prilasku cilju, brzina se smanjuje na 2 do 3 maha, ali raketa zadržava visok kinetički potencijal neophodan za probijanje neprijateljskih sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane (PVO/PRO)

