logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šamar" za Trampa iz vlastitih redova, Džo Kent podnio ostavku: "Rat sa Iranom nije bio nužan"

Autor Haris Krhalić
0

Direktor američkog centra za borbu protiv terorizma Džo Kent podnio je ostavku.

Džo Kent podnio ostavku Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Džo Kent, prvi čovjek američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma (NCTC), napustio je svoju funkciju uz oštre optužbe na račun aktuelne administracije. U pismu ostavke dostavljenom Bijeloj kući, Kent je poručio da ratni sukob u Iranu smatra neopravdanim, tvrdeći da je odluka o napadu donesena pod uticajem izraelskog lobija i kampanje dezinformacija.

Kao ratni veteran i čovjek koji je u ranijim sukobima izgubio suprugu, Kent je istakao da mu savjest ne dozvoljava da podrži slanje novih generacija u rat koji ne služi interesima Amerikanaca.

„Ovaj sukob nije bio nužan. Iran nije predstavljao direktnu prijetnju našoj bezbjednosti“, naveo je Kent, povlačeći direktnu paralelu sa kontroverznim ratom u Iraku.

Optužbe za dezinformisanje i uticaj lobija

Bivši direktor NCTC-a u svom pismu direktno upire prstom u visoke izraelske zvaničnike i uticajne američke medije. Prema njegovim riječima, predsjednik Donald Tramp doveden je u zabludu obećanjima o brzoj pobjedi.

Kent tvrdi da su mediji i strani faktori vodili koordinisanu akciju dezinformisanja te da je da je ulazak u rat bio rezultat snažnog pritiska Izraela i njihovih interesnih grupa u SAD-u. Takođe, podsjetio je da je Tramp sve do juna 2025. godine uspješno izbjegavao „zamke Bliskog istoka“, ali da je sada dozvolio klizanje ka haosu.

Na kraju svog dramatičnog obraćanja, Kent je pozvao predsjednika da preispita trenutnu spoljnu politiku i zaustavi dalje iscrpljivanje državnog bogatstva i ljudskih života. Ostavka stupa na snagu odmah, a Kent je poručio da je vrijeme za odlučne poteze koji će promijeniti trenutni kurs američke vojne sile.

Tagovi

Donald Tramp SAD Iran rat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ