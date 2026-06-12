Počela izgradnja auto-puta Bijeljina–Brčko: Položen kamen temeljac za projekat od 274 miliona KM

Svečanim polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj zvanično je počela izgradnja dionice auto-puta Bijeljina–Brčko vriejdne 274 miliona KM.

Izvor: Savo Minić/X

Izgradnja dionice auto-puta Bijeljina–Brčko, duge 17 kilometara, danas je počela u Velikoj Obarskoj, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske.

Početak izgradnje ozvaničen je svečanim polaganjem kamena temeljca dionice.

Svečanosti u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine prisustvuju premijer Republike Srpske Savo Minić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao kineski ambasador u BiH Li Fan, te zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Prisutni su bili vršilac dužnosti direktora preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković, te zamjenik generalnog direktora kompanije "Čajna oversiz endženiring grup" Vang Hongming.

"Ovo je istorijski dan za Republiku Srpsku. Ovako se piše istorija, moderna istorija Srpske. Ovo je još jedan dokaz moći i snage i vizije ljudi koji više od 20 godina upravljaju Srpskom", istakao je Višković u obraćanju na svečanosti u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine.

Višković je rekao da je strateški nacionalni cilj - povezati Banjaluku i Beograd preko Republike Srpske, što se iz dana u dan i realizuje.

"Ovo danas ovdje je nastavak izgradnje auto-puta od Rače do Bijeljine, od 20 kilometara. Sada idemo dalje prema Brčkom dodatnih 17 kilometara. Naš strateški i prijateljski partner u ovom poslu je kompanija `Kovik` iz grupacije kineskih željeznica koja je u samom vrhu svjetske nominacije za infrasturkturu. Očekujem od izvođača da pokaže moć i snagu i opravda to što je na vrhu liste i da ovaj auto-put bude sagrađen što prije, da ne čekamo tri godine ili 1.095 dana, koliko je navedeno u ugovoru, nego da to bude i značajno prije", rekao je Višković.

"To nije samo jedan put, to je istorijska veza, istorijski put, kojim smo išli kada je bilo i najteže. Ubuduće će to biti put da idemo kada nam je najljepše. Živjela Republika Srpska", istakao je premijer Savo Minić na obilježavanju početka izgradnje dionice auto-puta Bijeljina–Brčko.

Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kompanijom "Čajna oversiz endženiring grup", a vrijednost projekta iznosi 274 miliona KM bez PDV-a.

Rok izgradnje je tri godine, a radove će izvoditi kompanija "Čajna oversajz grup" i član ove grupe CTCE (China Tiesiju Civil Engineering Group), uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka.

Dionica auto-puta Bijeljina-Brčko je dio buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banjaluku i Sarajevo.

Prema ranije predstavljenom projektu, auto-put će imati dvije kolovozne trake sa razdjelnim pojasom, petlju sa naplatnom stanicom na području Brčko distrikta, kao i petlju u bijeljinskom naselju Ljeljenča koja će omogućiti povezivanje sa brzim putem Bijeljina–Sokolac.