Minić, Stevanović i Višković obišli gradilište auto-puta Banjaluka–Prijedor: Novi rok kraj 2028. godine

Predsjednik Vlade RS Savo Minić, ministar Zoran Stevanović i predstavnici „Šandonga“ obišli su gradilište auto-puta Banjaluka–Prijedor u Ivanjskoj, gdje je najavljen završetak radova do kraja 2028. godine.

Gradilište su posjetili i vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, predstavnici Pravobranilaštva i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP).

Novi rok dolazi nakon višegodišnjih kašnjenja projekta koji je javnosti prvobitno predstavljen još 2018. godine, dok je koncesioni ugovor sa kineskom kompanijom potpisan 2019. godine. Radovi su u međuvremenu više puta odgađani zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije zemljišta i drugih administrativnih prepreka.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima kineskog koncesionara da je najveći dio problema u vezi sa eksproprijacijom riješen.

„Ostali su još pojedinačni slučajevi koje rješavaju sudovi. Očekujemo da će i ti sporovi uskoro biti okončani kako bi izvođač bio uveden u posao punim kapacitetom na cijeloj trasi“, rekao je Stevanović.

On je naveo da je na sastanku bilo riječi i o petlji „Kuljani“, odnosno priključku na obilaznicu oko Banjaluke, te da je započet proces parcelizacije zemljišta na tom području.

Govoreći o rokovima, Stevanović je istakao da očekuje da kompletan auto-put bude završen do kraja 2028. godine.

Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić izjavio je da se izgradnja auto-puta odvija planiranom dinamikom, te naglasio da je prioritet što prije okončati preostale imovinsko-pravne sporove kako bi radovi mogli nesmetano da se odvijaju na cijeloj trasi.

Nakon razgovora sa predstavnicima kineske kompanije „Šandong“, Minić je rekao da je cilj institucija da na vrijeme prepoznaju i otklone eventualne prepreke koje bi mogle usporiti realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.

"Autoputevi Republike Srpske izmirili su sve obaveze prema vlasnicima zemljišta u postupcima eksproprijacije koji su okončani u upravnom postupku, tako da nema dugovanja prema privatnim licima na ovoj trasi", rekao je Minić.

On je najavio da će od nadležnih institucija biti zatraženo da se preostali sudski postupci riješe što je prije moguće, kako bi izvođač radova mogao biti uveden u posao na svim dionicama.

Minić je pohvalio rad izvođača i nadzornog organa, ističući da postoji mogućnost dodatnog angažovanja radnika i mehanizacije nakon što budu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi.

Direktor Tima za nadzor Aleksandar Milovanović ocijenio je da se radovi na lokacijama za koje su izdate građevinske dozvole odvijaju zadovoljavajućom dinamikom.

„Kvalitet izvedenih radova je zadovoljavajući, a dinamika radova prati plan na dionicama gdje su stvoreni svi uslovi za gradnju“, rekao je Milovanović.

Glavni inženjer na projektu Milan Boloban, rekao je da je do sada za radove otvoreno oko 22 kilometra trase i da trenutno nema zastoja u izvođenju radova na dionicama za koje su pribavljene potrebne dozvole.

„Po dobijanju građevinskih dozvola otvaramo sekciju po sekciju. Trenutno gradimo pet vijadukata, četiri mosta, šest nadvožnjaka i 20 propusta. Na projektu je angažovano 50 inženjera i više od 200 građevinskih mašina“, naveo je Boloban.

Auto-put dug 40 kilometara prvobitno je procijenjen na 297 miliona evra, ali je vrijednost projekta povećana na 388 miliona evra.

Povećanje vrijednosti odobrila je Vlada Republike Srpske na zahtjev kineskog investitora „Shandong Hi-Speed International“, uz obrazloženje da su u međuvremenu porasle cijene građevinskog materijala i izvođenja radova.

Stevanović je rekao da prvobitni ugovor, potpisan prije šest godina, nije mogao ostati nepromijenjen u uslovima značajnog rasta troškova.

"Zbog toga je konsultantska kuća napravila neki parametar povećanja cijena i pristupilo se potpisivanju aneksa. Ne znam sve detalje, to se desilo u periodu prethodnog ministra, ali svi podaci su transparentni", istakao je Stevanović, dodavši da ne vjeruje da će biti novih korekcija cijena.

Projekat auto-puta Banjaluka–Prijedor realizuje se kroz koncesioni model na period od 30 godina. Prema ranije objavljenim podacima, Vlada Republike Srpske garantovala je koncesionaru godišnju naknadu za raspoloživost auto-puta u iznosu od 32,5 miliona evra.

Auto-put Banjaluka–Prijedor projektovan je kao savremena saobraćajnica sa četiri trake i maksimalnom dozvoljenom brzinom od 130 kilometara na čas.