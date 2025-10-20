logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz Vlade RS tvrde: "Šandong" ubrzava radove na auto-putu Banjaluka–Prijedor

Iz Vlade RS tvrde: "Šandong" ubrzava radove na auto-putu Banjaluka–Prijedor

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović razgovarao je danas u Banjaluci sa delegacijom kineske kompanije Šandong na temu dosadašnjih aktivnosti na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Srn2025-10-20_1357391_0.jpg Izvor: Vlada Republike Srpske

Predstavnici kineske kompanije informisali su ministra Stevanovića da se u narednom periodu očekuje intenziviranje radova punim kapacitetom, kao i završetak izgradnje ove važne saobraćajnice u skladu sa predviđenim rokovima.

Na sastanku je istaknuto da su uspješno okončane sve procedure u vezi sa kreditnim aranžmanom i osiguranjem od kineske osiguravajuće kuće Sinošur, te da su potpisani neophodni prateći aneksi i prilozi koncesionog ugovora.

Ministar Stevanović naglasio je da je izgradnja auto-puta od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i istakao da je prioritet Ministarstva saobraćaja i veza, kao i Vlade Republike Srpske, početak realizacije projekta izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor.

On je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova i poručio da će Ministarstvo i dalje pružati punu podršku kineskom koncesionaru kako bi se radovi odvijali u skladu sa dogovorenim rokovima.

Delegacija kineske kompanije navela je da se, u saradnji sa domaćim podizvođačima, već izvode radovi na više od 20 kilometara glavne trase auto-puta (od ukupno 42 kilometra), na dionicama za koje su izdate važeće građevinske dozvole, te da je u toku i angažovanje resursa sa projekta u Srbiji - uključujući radnu snagu i mehanizaciju, na gradilište auto-puta Banja Luka - Prijedor.

Ministar Stevanović prihvatio je poziv predstavnika kompanije „Šandong“ da uskoro zajedno obiđu lokacije na kojima se izvode radovi.

Tokom sastanka razgovarano je i o nastavku izrade projektne dokumentacije za brzu cestu Bijeljina - Zvornik.

Sagovornici su konstatovali da Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, u saradnji sa kineskim partnerima, kontinuirano provodi neophodne procedure i aktivnosti sa ciljem realizacije projekta izgradnje auto-puta u predviđenom roku.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske dodijelila je koncesiju 2018. godine kineskoj kompaniji „Šandong“ za izgradnju auto-puta Banja Luka - Prijedor - Novi Grad.

Možda će vas zanimati

Tagovi

autoput Banjaluka Prijedor autoput

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ