Od 18 stabala preživjela samo dva: U park kod Delte se ulažu milioni, dok se postojeći drvored suši

Dok se u novi park kod Delte ulažu milioni maraka, veći dio drvoreda uz glavno šetalište je potpuno osušen.

Novi park kod tržnog centra "Delta Planet", zamišljen kao prostrana zelena oaza za odmor i šetnju, suočava se sa problemom posušenih mladih stabala. Riječ je o drvoredu koji se nalazi uz šetalište koje vodi sredinom parka prema jezeru, gdje je od ukupno 18 zasađenih stabala na ovom potezu, čak 16 njih je potpuno osušeno.

S obzirom na izgled kore i grana, sve ukazuje na to da se dobar dio ovih mladih sadnica zapravo nikada nije uspješno primio na ovoj lokaciji.

Problem ovog drvoreda vjerovatno leži u specifičnosti samog terena. S obzirom da se sadnice nalaze u blizini vještačkog jezera, nije isključeno da je tlo bilo izloženo građevinskim radovima i teškoj mehanizaciji zbog čega je došlo do sabijanja. Naravno, nije isključeno da je problem bio i u samim sadnicama, kao i u nedostatku njege nakon sadnje.

Ono što u ovom slučaju ostaje nejasno jeste sudbina uloženih budžetskih sredstava i same ugovorne obaveze između Grada i izvođača radova. Budući da se radi o projektu koji se finansira javnim novcem, ključno pitanje je kako su ugovorom definisane situacije u kojima se sadnice ne prime, te da li uopšte postoji stavka o garantnom roku i zamjeni osušenih stabala o trošku firme koja je izvodila radove.

Upravo zbog toga smo se obratili Gradskoj upravi, tražeći podatke o cijeni sadnica te informaciju o tome da li ugovor predviđa garanciju i da li je pokrenuta procedura za zamjenu ovih 16 stabala.

Odgovori na ova pitanja iz Gradske uprave nam do trenutka objave ovog teksta nisu dostavljeni.

Podsjećamo, Grad je krajem aprila raspisao tender težak 3,8 miliona maraka za nastavak izgradnje ovog parka u koji je već uloženo oko 4,2 miliona KM. Međutim, vrlo brzo im je stigla žalba.

Tenderom je predviđena sadnja 17 stabala divljeg kestena, devet stabala paulovnije, deset stabala rajskog drveta, tri stabla katalpe, šest stabala bijele topole, ali i tri stabla eukaliptusa.

Osim pejzažnog uređenja, firma koja dobije tender imaće obavezu i da nabavi i postavi urbani mobilijar. Između ostalog, riječ je o 12 drvenih klupa za sjedenje sa naslonom, 14 klupa za dvostrano sjedenje, a predviđena je i izgradnja armiranih betonskih ležaljki.

Ostaje da se vidi da li će u novoj fazi radova i sadnji novih egzotičnih vrsta, poput eukaliptusa, biti posvećeno više pažnje pripremi tla i održavanju nakon završetka poziranja i slikanja sa lopatama, kako se novi drvoredi ne bi suočili sa sudbinom onog pored šetališta.