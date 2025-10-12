Čitaoci portala poslali su fotografije neuređenog dijela iza velikog parka kod TC "Delta", gdje se stvara prava mini deponija. Smeće rasuto po travi i visoka, neuređena vegetacija dodatno naglašavaju zapušten izgled ovog dijela grada.
Kako navodi naš čitalac, nesavjesni građani ostavljaju ambalažu, plastiku, kese i druge vrste otpada, ignorišući osnovna pravila očuvanja javnog prostora.
Osim problema sa smećem, visoka trava predstavlja dodatnu opasnost.
"Otpad leži na sve strane kao da se ne nalazite u gradu", dodao je čitalac uz fotografije koje je poslao.
Mini deponija: Nesavjesni građani odlažu smeće iza parka kod "Delte" u Banjaluci (FOTO)
Upozorio je da, iako se radi o gradskom području, prostor se zanemaruje i pretvara u deponiju, što traži hitnu reakciju nadležnih komunalnih službi.