Požar u marketu u Banjaluci: Nema povrijeđenih, šteta isključivo materijalna (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor Nezavisne novine
0

Osam vatrogasaca sa dva vozila sinoć je gasilo požar koji je izbio u “Tropic” marketu u banjalučkom naselju Ada. Iz lanca marketa ističu da u incidentu nije bilo povrijeđenih, niti je zdravlje zaposlenih ili kupaca bilo ugroženo.

Požar u tropiku u banjaluci Izvor: Vatrogasna brigada Banjaluka

Požar je izbio nakon radnog vremena, oko 23.40. Zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih i intervenciji Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, požar je brzo lokalizovan i saniran.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj nadležnih organa, dok je u toku procjena nastale štete, koja je isključivo materijalne prirode. Uzrok požara za sada nije poznat.

“Izuzetno nam je važno da su naši zaposleni i kupci bili bezbjedni. Poštovanjem bezbjednosnih procedura i brzom reakcijom svih uključenih situacija je brzo stavljena pod kontrolu”, saopštili su iz kompanije “Tropic Maloprodaja” za Nezavisne novine.

Iz marketa dodaju da će nastaviti saradnju sa nadležnim institucijama do potpunog okončanja postupka.

