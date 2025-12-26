logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teoristički napad u džamiji: Bomba odjeknula u toku molitve, broje se poginuli

Teoristički napad u džamiji: Bomba odjeknula u toku molitve, broje se poginuli

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Najmanje šestoro je ubijeno, a 21 povrijeđeno u eksploziji u džamiji u Siriji.

Eksplozija u džamiji u Siriji Izvor: Aaref WATAD / AFP / Profimedia

Najmanje šest osoba je poginulo, a 21 je povrijeđeno u eksploziji u džamiji u sirijskom gradu Homsu u petak, saopštilo je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Eksplozija je pogodila džamiju Imama Alija Ibn Abi Taliba u naselju Vadi al-Dahab, navodi se u saopštenju ministarstva na društvenim mrežama.

Preliminarne istrage su pokazale da je eksploziju izazvala naprava koja je bila postavljena unutar džamije, prema izvještaju sirijske državne novinske agencije Sana.

Napad se dogodio na dan kada mnogi vjernici idu u džamiju na molitvu petkom. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za eksploziju, iako je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nazvalo napad „terorističkom eksplozijom“.

Ministarstvo je u svom saopštenju navelo da su snage unutrašnje bezbjednosti postavile kordon na džamiju i da su počele „istragu i prikupljanje dokaza kako bi se krivično gonili počinioci ovog krivičnog djela“, prenosi NYT.

Eksplozija je istakla rastuće bezbednosne izazove sa kojima se zemlja suočava godinu dana nakon svrgavanja diktatora Bašara el Asada.

 (Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sirija džamija eksplozija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ