Pljačka kulturnog blaga: Ukradeno šest statua iz najstarijeg muzeja na Bliskom istoku

Šest antičkih statua ukradeno je iz Nacionalnog muzeja u Damasku koji je jedna od najstarijih ustanova kulture na Bliskom istoku i sadrži kolekciju koja prikazuje arheološko i umjetničko nasljeđe Sirije.

Izvor: Shutterstock

Neimenovani izvor iz muzeja rekao je Rojtersu da je lopov juče razbio staklenu vitrinu i očigledno ostao u zgradi do večeri.

Prema riječima šefa unutrašnje bezbjednosti u Damasku Osame Mohameda Kaira Atkeha, specijalizovani timovi sprovode operacije praćenja i pretresa kako bi uhapsili odgovorne i pronašli ukradene artefakte.

On je dodao da se ispituju čuvari i zvaničnici kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.

Nacionalni muzej, osnovan 1919. godine, zatvoren je 2012. godine zbog borbi u glavnom gradu na početku građanskog rata u Siriji.

Djelimično je ponovo otvoren 2018. godine, a nastavio je sa punim radom u januaru 2025. godine, mjesec dana nakon što su pobunjenici svrgli bivšeg predsjednika Bašara el Asada.