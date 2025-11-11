Lopov prijetio oružjem: Opljačkan objekat igara na sreću u Bijeljini

Nepoznata osoba, uz prijetnju upotrebe vatrenog oružja, ukrala je novac iz objekta igara na sreću, saopštila je Policijska uprava Bijeljina.

U toku je rad na rasvjetljavanju ovog razbojništva, koje se dogodilo juče, a obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Policija je juče uhapsila lice čiji su inicijali B.H. sa područja Brčko Distrikta zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Tokom pretresa lica i vozila koje koristi, pronađen je paket sa marihuanom ukupne mase 1,33 grama, drobilica sa tragovima marihuane i digitalna vaga za precizno mjerenje", navedeno je u saopštenju.