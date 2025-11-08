logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osumnjičeni zbog slučaja "snajperisti" predat Službi sa strancima BiH

Osumnjičeni zbog slučaja "snajperisti" predat Službi sa strancima BiH

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Muškarac D. D, koji je uhapšen u Zvorniku, a prema operativnim saznanjima može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine, predat je danas Službi za poslove sa strancima u Sarajevu.

294819.jpg Izvor: RTRS

Muškarac D. D, koji je uhapšen u Bijeljini, a prema operativnim saznanjima može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine, predat je danas Službi za poslove sa strancima u Sarajevu.

Iz MUP-a Srpske su saopštili da su muškarca, koji je juče uhapšen, predali Policijski službenici Jedinice žandarmerije Policijske uprave Zvornik.

Podsjetili su da su pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske uhapsili D.D., jer su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeni ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Češke.

"Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona", dodali su iz MUP-a.

U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i Srbije, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje Zvornik Bijeljina Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ