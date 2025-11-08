Osumnjičeni zbog slučaja "snajperisti" predat Službi sa strancima BiH

Muškarac D. D, koji je uhapšen u Zvorniku, a prema operativnim saznanjima može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine, predat je danas Službi za poslove sa strancima u Sarajevu.

Iz MUP-a Srpske su saopštili da su muškarca, koji je juče uhapšen, predali Policijski službenici Jedinice žandarmerije Policijske uprave Zvornik.

Podsjetili su da su pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske uhapsili D.D., jer su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeni ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Češke.

"Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona", dodali su iz MUP-a.

U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i Srbije, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine.