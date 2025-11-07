logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Član "kavačkog klana" uhapšen u Malom Zvorniku: Dovodi se u vezu sa slučajem "ubačeni snajperista"

Član "kavačkog klana" uhapšen u Malom Zvorniku: Dovodi se u vezu sa slučajem "ubačeni snajperista"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Opasni član "kavačkog klana" uhapšen je u Malom Zvorniku.

Uhapšen član Kavačkog klana Izvor: MODNO/Stefan Stojanović

Prema saznanjima "Kurira", danas je u Malom Zvorniku uhapšen Darko Dulović koji se dovodi u vezu sa "kavačkim klanom". On je uhapšen u zajedničkoj akciji BIA, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srpske. 

Dovodi se u vezu sa slučajem "ubačenih snajperista". O njima je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada je naveo da srpske bezbjednosne službe znaju da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista za kojim se traga.

Ko je Darko Dulović?

Prema pisanju "Kurira", više puta je hapšen, a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznijet bombom na Autokomandi. Posljednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadzića.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija hapšenje kavački klan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ