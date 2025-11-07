logo
Uhapšena državljanka BiH: Oglasio se MUP Srbije o napadu na policajca u Beogradu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Uhapšena djevojka osumnjičena za napad na policajca u Beogradu.

Uhapšena djevojka koja je napala policajca u Beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija uhapsila je državljanku Bosne i Hercegovine M.A. (24) zbog sumnje da je nožem napala policajca (38) u Beogradu. On ju je ranio u nogu nakon nekoliko hitaca upozorenja, a ona je od njega tražila da "ide u Ćacilend" nakon čega je izvadila nož.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine M. A. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Juče oko četiri časa M. A. po ulasku u Policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, nožem je nasrnula na tridesetosmogodišnjeg policijskog službenika koji je u namjeri da je spriječi, nakon više upozorenja, ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio je u nogu.

Naime, dvadesetčetvorogodišnja žena je ušla u prostorije PS Savski venac, a nakon kraće rasprave sa policijskim službenikom tražila je da 'policija ide u Ćacilend', i bez ikakvog povoda, izvadila nož i krenula ka njemu, nakon čega je policijski službenik izvadio pištolj i nakon opomene i upozorenja ispali više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Ona je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju. Prilikom intervencije i pokušaja da izbjegne napad, policijski službenik je zadobio povrede i ukazana mu je ljekarska pomoć. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu", navodi se u saopštenju.

(Mondo.rs)

Tagovi

Beograd policija hapšenje napad

