logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u centru Beograda: Djevojka iz BiH nožem napala policajca, on je ranio u nogu

Drama u centru Beograda: Djevojka iz BiH nožem napala policajca, on je ranio u nogu

Autor Dragana Božić Izvor Telegraf
0

Rano jutros ispred Policijske stanice Savski venac došlo je do dramatičnog napada, kada je djevojka (24), državljanka BiH, naoružana nožem nasrnula na policajca.

Djevojka iz BiH nožem napala policajca u Beogradu Izvor: MONDO/Matija Popović

Jutros, oko 4 sata, došlo je do incidenta na ulazu u policijsku stanicu Savski venac kada je dvadesetčetvorogodišnja državljanka Bosne i Hercegovine bez ikakvog očiglednog povoda nožem napala policijskog službenika koji je obezbjeđivao stanicu.

Napad se dogodio na ulaznom stepeništu. Policajac je, izbjegavajući više uzastopnih nasrtaja, pokušao da obuzda djevojku, ali ona, uprkos izdatim upozorenjima, nije imala namjeru da odustane od napada.

U cilju sopstvene zaštite, policijski službenik je bio primoran da upotrebi službeni pištolj, pogodivši djevojku u nogu.

Djevojka je odmah prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Prema prvim informacijama, nalazi se u svjesnom i komunikativnom stanju sa povredom donjeg ekstremiteta.

Na licu mjesta je obavljen uviđaj.

Motiv napada na policijskog službenika za sada je nepoznat i biće utvrđen tokom detaljne istrage koju će sprovesti nadležni organi.

(Telegraf.rs/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd napad policajac

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ