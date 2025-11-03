logo
Podignuta optužnica protiv napadača u vozu: Ovo su najnovije informacije nakon jezivog incidenta

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Britanski tužioci danas su podigli optužnicu protiv muškarca, koji se tereti za pokušaje ubistva i posjedovanje noža.

optužnica protiv napadača u vozu u londonu Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Britanski tužioci su danas podigli optužnicu protiv 32-godišnjeg muškarca za deset pokušaja ubistva nakon masovnog napada nožem u vozu na putu ka Londonu u subotu.

Policija je ranije saopštila da je pet od ukupno 10 žrtava napada nožem otpušteno iz bolnice, dok je jedna žrtva i dalje u životnoj opasnosti. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao da spriječi napad.

Napad se dogodio u subotu uveče na relaciji Donkaster -  londonski King’s Kros, a voz je zaustavljen u 18:25 po lokalnom vremenu na stanici Hantingdon. Entoni Vilijams optužen je i za pokušaj ubistva i za posjedovanje noža zbog ranijeg incidenta u istočnom Londonu. Danas bi trebalo da se pojavi pred sudom u Piterborou.

