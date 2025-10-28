logo
Avganistanac (22) izbo nožem tri osobe u Londonu: Jedna žrtva preminula, povrijeđen i dječak (Video)

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
22-godišnji Avganistanac uhapšen je zbog trostrukog ubadanja nožem u Uksbridžu, zapadni London. Jedan muškarac je preminuo, dok su drugi muškarac i 14-godišnji dječak povrijeđeni. Policija poziva sve svjedoke da se jave i pruže informacije.

Avganistanac izbo tri osobe u Londonu Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Muškarac (22) iz Avganistana uhapšen je zbog ubadanja nožem tri osobe u Uksbridžu, zapadni London, saopštila je policija.

Policija i ambulantna služba  pozvani su u kvartu Midhurst Gardens u 17 časova u ponedjeljak nakon prijave da su tri osobe napadnute. 49-godišnji muškarac, čije ime još nije objavljeno, zbrinut je na licu mjesta zbog ubodnih rana, ali je uprkos maksimalnim naporima hitne pomoći, preminuo. Njegova porodica dobija podršku od posebno obučenih policijskih službenika.

Takođe, 45-godišnji muškarac i 14-godišnji dječak zbrinuti su na licu mjesta zbog ubodnih rana prije nego što su prebačeni u bolnicu. Utvrđeno je da su povrede muškarca teške, ali nisu opasne po život. Dječak će biti dobro.

Jedan muškarac je uhapšen na licu mjesta pod sumnjom za ubistvo i pokušaj ubistva. On se i dalje nalazi u policijskom pritvoru. Prije hapšenja upotrebljen je elektrošoker, a zatim je prebačen u bolnicu kao mjera predostrožnosti, prije nego što je premješten u policijski pritvor.

Detektivi su pozvali sve koji imaju informacije o napadu da se jave policiji.

Šefica policije u Uksbridž, Džil Horsfal, rekla je:

"Ovo je šokantan i besmislen čin nasilja koji je doveo do smrti jednog muškarca i povrede dvoje drugih. Naše misli su sa porodicom i prijateljima žrtve u ovom neizmjerno teškom trenutku.

Incident je, razumije se, izazvao zabrinutost lokalne zajednice. Poslala sam više policijskih službenika u to područje, koji će biti prisutni tokom cijele nedelje kako bi pružili osjećaj sigurnosti dok detektivi intenzivno rade na rasvjetljavanju okolnosti.

"Razumijem da je došlo do mnogo spekulacija na internetu nakon ovog incidenta. Molimo vas da se oslonite na zvanične informacije policije i da ne dijelite osjetljive snimke. Ako je neko vidio ili ima informacije o incidentu, molimo da se javi policiji. Cijenimo svaku informaciju koju možete da pružite".

Velika Britanija napad migranti Avganistan

