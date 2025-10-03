Jezivi detalji terorističkog napada u Mančesteru: Slijedi borba protiv antisemitizma i pojačane mjere bezbjednosti

Dvojica muškaraca ubijena u terorističkom napadu na sinagogu u Mančesteru, policija pojačava prisustvo, a vlada obećava borbu protiv antisemitizma.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Britanska policija imenovala je dvojicu muškaraca ubijenih u jučerašnjem terorističkom napadu na sinagogu u Mančesteru, dok je vlada u prvim reakcijama obećala da će pojačati napore u borbi protiv antisemitizma.

Policija Mančestera saopštila je da su Adrian Dolbi (53) i Melvin Kravic (66), obojica stanovnici grada na sjeveru Engleske, ubijeni nakon što je Džihad Al-Šami automobilom uletio u grupu ljudi ispred sinagoge Heaton Park HebrewCongregation, prije nego što je nožem izbo jednog muškarca.

Troje drugih ljudi i dalje je u bolnici sa teškim povredama.

Al-Šamija je ubila policija sedam minuta nakon što je obavještena o napadu, koji se dogodio u četvrtak ujutro u naselju Krumpsal, baš na Jom Kipur, najsvjetiji dan u judaizmu.

Tri osobe su uhapšene pod sumnjom da su planirale teroristički napadu vezi sa ubistvima. Pojačana policijska prisutnost u jevrejskim zajednicama

Policija Mančestera saopštila je da, iako formalna identifikacija još nije završena, porodice Dolbija i Kravica, obojica iz Krumpsala, obavještene su o njihovoj smrti i ponuđena im je podrška oficira za vezu sa porodicama.

U petak ujutro, policija je potvrdila da će dodatni policajci biti raspoređeni kako bi osigurali "vidljivo prisustvo" u sjevernom Mančesteru, Beriju i Salfordu, posebno u jevrejskim zajednicama i oko sinagoga. Takođe će biti pojačane posete lokalnim vjerskim objektima.

Vlada najavljuje borbu protiv antisemitizma

Britanska vlada obećala je da će udvostručiti napore u borbi protiv antisemitizma, u trenutku kada je britanska jevrejska zajednica duboko potresena napadom u sinagogi, u kojem su dvije osobe ubijene, a nekoliko teško povrijeđeno. Vlada je ovaj napad okarakterisala kao "teroristički čin."

Izraelska vlada je optužila Veliku Britaniju da je dozvolila širenje antisemitizma po britanskim gradovima i univerzitetima, nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je doveo do izraelskog rata u Gazi.

Policija je napadača identifikovala kao Džihada Al-Šamija, 35-godišnjeg britanskog državljanina sirijskog porekla, koga su na licu mjesta usmrtili policajci.

Poziv na smirivanje tenzija

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud izjavila je da razumije dubinu osjećanja koje sve strane gaje u vezi sa sukobom u Gazi, ali je naglasila da je važno da se to ne prenese na ulice britanskih gradova.

"Učinićemo sve što je potrebno da osiguramo bezbjednost naše jevrejske zajednice", rekla je Mahmud za Tajms radio.

"Ljudi će vidjeti pojačano policijsko prisustvo u svim zajedničkim prostorima, pre svega sinagogama, ali i na drugim mestima u okviru zajednice", dodala je.

Nekoliko sati nakon napada, održani su propalestinski protesti u britanskim gradovima. Policija se sukobila s demonstrantima ispred Dauning strita, što je dovelo do 40 hapšenja.

Mahmud je izjavila da su protesti, koji su se desili samo nekoliko sati nakon napada, bili "nebritanski i nedostojni".

"Pozvala bih sve koji razmišljaju o protestima narednih dana da naprave korak unazad, da se povuku i pokažu malo ljudskosti i saosjećanja prema zajednici koja tuguje", poručila je ministarka.

(MONDO)