Raskoš, protokoli i protesti: Završena Trampova posjeta Velikoj Britaniji

Američki predsjednik SAD Donald Tramp završio je državnu posjetu Velikoj Britaniji i sa prvom damom Melanijom Tramp krenuo predsjedničkm avionom u Vašington.

Izvor: Pool / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik i njegova supruga su prebačeni predsjedničkim helikopterom na londonski aerodrom "Stensted", odakle su krenuli u SAD preko Atlantika, javio je Bi-Bi-Si.

Trampu je ovo bila druga državna posjeta Velikoj Britaniji, što je čast koja do sada nije ukazana nijednom drugom američkom predsjedniku, niti bilo kom drugom svjetskom lideru.

Državna posjeta Donalda i Melanije Tramp Velikoj Britaniji obilježena je raskošnim ceremonijalom – svečanim dočekom u Vindzoru, vojnom paradom, procesijom kočijama i državnim banketom kojem su prisustvovali kraljevska porodica, politički i poslovni lideri.

Tramp je položio vijenac na grob kraljice Elizabete, a sa britanskim premijerom Keirom Starmerom razgovarao je o trgovini, bezbjednosti i globalnim pitanjima. Londonski kabinet naglasio je da je posjeta donijela i konkretne rezultate, među kojima je paket investicija američkih kompanija u vrijednosti od oko 150 milijardi funti u sektore poput energetike, tehnologije i biotehnologije.

Ipak, događaj je pratio i snažan talas kritika i protesta. Demonstranti su u Londonu izražavali protivljenje Trampovim politikama, dok su na zidove Vindzora projektovane slike povezane sa Džefrijem Epstajnom, što je izazvalo dodatne kontroverze.

Dio britanske javnosti i medija upozorio je da raskošni protokol ne može prikriti politička neslaganja, poput Trampovog protivljenja odluci Londona da prizna palestinsku državu, pa se posjeta tumači i kao balans između ekonomske koristi i reputacionog rizika za britanske vlasti.

(Srna)