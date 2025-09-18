logo
Poznati američki voditelj Džimi Kimel suspendovan nakon kritika na račun Kirka i Trampa (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
Televizijska mreža ABC privremeno je povukla s programa emisiju „Jimmy Kimmel Live!“ nakon što je njen voditelj Džimi Kimel u monologu govorio o ubistvu konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

shutterstock_1040900056.jpg Izvor: Shutterstock

Tokom nastupa Kimel je kritikovao način na koji dio političke javnosti reaguje na događaj, uključujući spuštanje zastava na pola koplja i izjave predsjednika SAD-a, Donalda Trampa.

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije, pa su pojedine lokalne stanice, među njima i one u vlasništvu Nexstar Media Group, odlučile da emisiju uklone iz programa.

Predsjednik Federalne komisije za komunikacije Brendan Kar ocijenio je Kimelove izjave spornim i najavio da će razmotriti daljnje korake prema mreži.

Kimel se nakon odluke nije oglašavao, dok je Tramp na društvenim mrežama izrazio zadovoljstvo zbog poteza ABC-a. Iz mreže je saopšteno da je emisija povučena na neodređeno, ali nije potvrđeno da li će to značiti i trajno ukidanje šoua.

(MONDO)

Tagovi

voditelj Donald Tramp Čarli Kirk

