"Stop Trampu i fašizmu, on je sve što mrzimo": Demonstranti bijesni u Londonu, šalju direktne poruke mržnje

U centru Londona u toku su veliki protesti organizovani zbog posete američkog predsjednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji.

Izvor: X/@AlexSeale

Hiljade ljudi okupile su se na ulicama centra Londona na glavnoj protestnoj akciji Saveza za zaustavljanje Trampadanas popodne. Mnogi su nosili transparente koji su izražavali gnijev i frustraciju zbog širokog spektra političkih problema, od klimatske krize i prava na abortus, do genocida u Gazi, nuklearnog razoružanja, monarhije, uspona stranke Reform i rasizma.

Uobičajeni slogani na transparentima bili su: "Neka zagađivači plaćaju", "Ne rasizmu, ne Trampu", "Stop naoružavanju Izraela" i "Stop Trampu, stop fašizmu".

Drugi učesnici protesta usvojili su kreativne pristupe, uključujući jednu ženu koja se obukla kao kip Slobode, držeći knjigu sa natpisom "kip uzimanja sloboda", jednog koji je vukao Trampovu lutku po zemlji, i jednog koji je nosio kostim sličan napuhanom Trampovom balonu iz protesta 2018. godine, držeći listu pod nazivom "Epsteinove datoteke", na kojoj su bili ljudi navodno povezani sa njim.

Protestanti koji su razgovarali sa Guardianom rekli su da učestvuju kako bi izrazili svoje razočarenje prema Kjeru Starmeru i britanskoj vladi, kao i gnijev zbog Trampove prisutnosti na svetskoj sceni i uticaja njegovih podeljujućih politika.

Jedna učiteljica umjetnosti iz južnog Londona imala je ručno naslikan transparent sa portretima Starmera i Trampa, na kojem je pisalo "popuštanje mržnji osnažuje fašiste". Rekla je da je željela poslati poruku Starmeru da je razočarana u Laburističku vladu i da je njegov potez da pozove Trampa na drugi državnički poset "zapanjujući".

A mass protest against Trump's visit has begun in central London, a RIA Novosti correspondent reports.



Protesters began gathering on Portland Place near BBC headquarters. Afterward, a crowd of thousands is expected to move to Parliament Square, where they will hold a rally.pic.twitter.com/Oapl2JH12L — Маrina Wolf (@volkova_ma57183)September 17, 2025

Ranije danas koalicija "Stop Trampu" saopštila je da je "naivno" misliti da će Tramp da pomogne Velikoj Britaniji kao rezultat današnje posjete.

"Postoji jasna razlika između diplomatskih odnosa i ugošćavanja autoritarnog vođe radi pompe. Tramp je očigledno u Putinovom džepu, i ne bismo dozvolili Putinu da bude u Velikoj Britaniji, a kamoli da ga pozovemo u državnu posjetu. Naivno je misliti da će Donald Tramp imati ikakvog interesa da podrži Veliku Britaniju u budućnosti, samo zato što ga Velika Britanija časti", navela je koalicija u saopštenju.

Protesti se održavaju i ispred dvorca Vindzor, a učesnici protetsta, u manjem broju nose slične transparente. Tramp je u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji, prvoj u drugom mandatu, a trenutno je u toku svečani ručak sa kraljevskom porodicom u zamku Vindzor.

Šta god da javnost može da uradi, čak i ako to znači ići na protest i samo marširati i podići svoj glas, ma koliko to bilo malo, bolje je nego ništa. Kloe Evans je doputovala iz Dorseta kako bi izrazila svoje strahove u vezi sa povlačenjem prava koja je smatrala osvojenim za žene tokom Trmpove administracije, uključujući pravo na abortus i gonjenje silovatelja, i dodala:

"Moramo pokazati američkim građanima da još uvek imaju prijatelje ovde, koji misle na njih. I trudimo se da izvršimo pritisak na našu vladu da preduzme akciju".

Izvor: X/@AlexSeale

Sam Vajnštajn, Amerikanac koji živi u Londonu od 2012. godine, pridružio se protestu kako bi predstavljao Međunarodnu jevrejsku antizionističku mrežu, i dodao:

"Nevjerovatno je da bi uopšte razmatrali pozivanje Trampa u ovu zemlju. Od kada to biramo osuđene kriminalce, i od kada im dopuštamo da vladaju svijetom?"

Džon, koji je odrastao na jugu SAD-a, rekao je da je izbliza video uspon pokreta Make America Great Again (Maga), i bojao se da sada "gledamo uspon fašizma", sa sve većim zaboravom na lekcije iz prošlog vijeka. Doputovao je iz Bournmuta da bi nosio transparent na kojem je pisalo da je on "radikalizovan" Trampom, jer nikada prije nije bio toliko motivisan da se bavi politikom.

(MONDO)