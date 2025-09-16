Najveća tužba u istoriji medija? Tramp traži 15 milijardi dolara od Njujork tajmsa (FOTO)

Donald Tramp je najavio tužbu od čak 15 milijardi dolara protiv "Njujork tajmsa", optužujući list za klevetu i lažno prikazivanje, samo nekoliko dana nakon tekstova o njegovim navodnim vezama sa ozloglašenim finansijerom Džefrijem Epstajnom.

Izvor: JIM LO SCALZO/EPA/Bender/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da će podnijeti tužbu od 15 milijardi dolara protiv lista "Njujork tajms" zbog klevete i lažnog prikazivanja - samo nekoliko dana nakon što su novine objavile članke o njegovim vezama sa osramoćenim finansijerom Džefrijem Epstinom, javlja Rojters.

Ova izjava je uslijedila nakon što je Tramp prošle nedjelje zaprijetio da će tužiti Njujork tajms zbog izvještavanja o seksualno sugestivnoj poruci i crtežu koji je Epstajn navodno dobio.

"Danas imam veliku čast da podnesem tužbu za klevetu i lažno prikazivanja protiv Njujork tajmsa u vrednosti od 15 milijardi dolara", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je optužio list da laže o njemu, njegovoj porodici i poslu, kao i o republikanskim pokretima i ideologijama poput pokreta "Amerika na prvom mjestu" i slogana "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA). Dodao je da će tužba biti podnijeta na Floridi, ali nije pružio dodatne detalje. Njujork tajms nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

(MONDO)