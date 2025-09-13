"Bio je usamljenik i društveno neprilagođen": Školski drugovi otkrivaju detalje iz života Kirkovog ubice

Nakon što je Tajler Robinson uhapšen zbog ubistva komentatora Čarlija Kirka, bivši školski drugovi i poznanici otkrivaju detalje iz njegovog života , od usamljenog djetinjstva i hobija s noževima, do sve većeg političkog radikalizma i opsesije internet subkulturama.

Roditelji Tajlera Robinsona, 22-godišnjaka optuženog za ubistvo konzervativnog komentatora Čarlija Kirka, obratili su se za savjet vjerskim vođama Mormonske crkve nakon što su shvatili da je njihov sin osoba za kojom traga cela nacija, piše The Sunday Times.

U četvrtak uveče, u gradu Sent Džordž, nedaleko od granice sa Arizonom, mormonski par Met i Amber Robinson prepoznao je sina na potjernici. Suočeni s teškom odlukom, da li da ga prijave policiji, svjesni da bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu, ili da pokušaju da ga zaštite, odlučili su da postupe po savjesti i predali su ga vlastima.

Roditelji ubicu prijavili policiji nakon konsultacija sa sveštenstvom

U trenutku duboke porodične krize, Met i Amber Robinson, roditelji Tajlera Robinsona, osumnjičenog za ubistvo poznatog konzervativnog komentatora Čarlija Kirka, obratili su se verskim vođama Mormonske crkve, tražeći savjet. Kada su prepoznali sina na FBI-jevoj poternici, odlučili su da ga predaju vlastima, piše The Sunday Times.

Robinsonovi, koji žive u Sent Džordžu, gradu u saveznoj državi Juta, prepoznali su svog sina na objavljenim fotografijama i našli se pred teškom odlukom, da li da pokušaju da ga zaštite ili da ga predaju znajući da mu prijeti smrtna kazna.

"Siguran sam da nisu željeli da im dijete završi na smrtnu kaznu, ali znali su da je ono što je učinio pogrešno", rekao je Skot Mesindžer, bivši biskup porodice Robinson. "Predali su ga jer su vjerovali da je to ispravno."

Šok u Americi

Ubistvo Čarlija Kirka (31), saveznika Donalda Trampa i istaknutog konzervativnog komentatora, odjeknulo je širom SAD. Kirk je pogođen hicem u vrat dok je učestvovao na debati na Univerzitetu Juta Veli, na samom početku svoje nacionalne turneje. FBI je ubrzo objavio fotografije osumnjičenog mladića sa bejzbol kapom, što je pokrenulo nacionalnu potjernicu.

Nakon što su se posavjetovali s crkvenim biskupom, Robinsonovi su odlučili da ne bježe od istine. Prekjuče, nešto pre 23 časa po lokalnom vremenu, Tajler Robinson je uhapšen i ubrzo prebačen u grad Orem, gde je i optužen. Suočen je s teškim optužbama, teško ubistvo, upotreba vatrenog oružja s teškim posljedicama i ometanje pravde.

Ko je Tajler Robinson?

Nekada odličan učenik s najvišim ocjenama, Robinson je tokom školovanja bio povučen i društveno neprilagođen. Volio je da izrađuje noževe kod kuće, a nedavno je kupio sivi "Dodž Čelendžer" s kojim je, prema rečima komšija, često jurcao ulicama.

Napustio je fakultet nakon prvog semestra i radio kao pripravnik električar, uz pohađanje tehničke škole. U posljednje vrijeme pokazivao je interesovanje za politiku i, kako su istražitelji saznali, tokom jedne porodične večere nazvao je Kirka "punim mržnje".

Njegovi bivši školski drugovi opisuju ga kao čudnog, zatvorenog momka. "Bio je usamljenik, više zaokupljen muzikom nego sportom", rekao je Kanan Timoti, njegov bivši školski kolega. "Volo je mjuzikle i družio se s klincima iz benda."

Stroga pravila i bunt mladih mormona

Timoti ističe da stroga pravila mormonske vere neretko guše mlade: "To ih jede iznutra. Ne ohrabruje se iskren razgovor, a postoji i strah od osude i srama. Mnogi ne dobiju pomoć koja im je potrebna. Čini se da je i Tajler, kako je vreme prolazilo, sve više gubio kontakt s crkvom."

Umjesto toga, pronašao je "zajednicu" na internetu. Neposredno posle pucnjave, poslao je poruku cimeru preko Discorda, platforme popularne među gejmerima, tražeći pomoć oko skrivanja oružja. Puška je bila umotana u peškir, a metci su nosili ugravirane poruke, miks internet fora i video-igrica. Jedna od njih glasila je: "Hej, fašisto! Uhvati ovo!", dok je druga sadržala stihove antifašističke pjesme "Bella Ciao".

Misteriozni motivi i politička konfuzija

Iako je ubio poznatog desničara, dio javnosti spekuliše da Robinson pripada ekstremnoj desnici i da je Kirka video kao "nedovoljno radikalnog". Internet se usijao od teorija, dok jedni okrivljuju levicu, drugi tvrde da je riječ o komplikovanijem fenomenu.

Bez obzira na političke motive, jasno je da se radi o mladiću koji je veći dio vremena provodio online, bio u sukobu sa sopstvenim identitetom i odrastanjem, i, što je najopasnije, imao pristup smrtonosnom oružju. Kirk je ubijen jednim hicem iz lovačke puške kalibra .30.

"Svi ovde imaju oružje", rekao je bivši biskup Mesindžer. "Porodice idu u lov, to je tradicija. Ali to ne znači da treba da pucamo jedni na druge." Ipak, njegov bivši kolega Timoti kaže da ga je incident samo učvrstio u stavu da "svako danas treba da ima pištolj".

