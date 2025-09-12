Objavljene fotografije ubice Čarlija Kirka nakon hapšenja: Otkriveni detalji iz istrage

Ovo je uhapšeni Tajler Robinson za ubistvo Čarlija Kirka.

Izvor: Utah gov. office

Guverner Jute Spenser Koks iznio je nove detalje o pucnjavi na univerzitetskom kampusu, u kojoj je osumnjičeni Tajler Robinson za ubistvo Čarlija Kirka na kraju uhapšen.

Koks je rekao da je Robinson tokom boravka u kampusu mijenjao odeću kako bi otežao identifikaciju.

"Kada je prvi put primijećen, imao je jednu odjeću, zatim ju je promijenio dok je bio na krovu jedne zgrade, da bi se kasnije ponovo vratio u taj prvobitni autfit. Zato je u trenutku hapšenja bio obučen isto kao i prije pucnjave", objasnio je guverner.

Istražitelji su pronašli i neispaljene metke, a na jednoj od čaura bila je urezana poruka. Koks je rekao da "poruka govori sama za sebe", navodeći da je na jednom metku pisalo "uhvati fašiste".

Guverner je takođe potvrdio da zvaničnici vjeruju da je Robinson djelovao sam, iako istraga još traje.

"Nemamo dokaze da je iko drugi bio umiješan", rekao je.

Robinson je uhapšen u okrugu Vošington, na jugu Jute, tri do četiri sata vožnje od Orema, gdje živi njegova porodica.

Državni zvaničnici su u međuvremenu objavili i njegove fotografije nakon hapšenja.

Izvor: Utah gov. office

Izvor: Utah gov. office

(MONDO)