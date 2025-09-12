logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objavljene fotografije ubice Čarlija Kirka nakon hapšenja: Otkriveni detalji iz istrage

Objavljene fotografije ubice Čarlija Kirka nakon hapšenja: Otkriveni detalji iz istrage

0

Ovo je uhapšeni Tajler Robinson za ubistvo Čarlija Kirka.

Objavljene fotografije Kirkovog ubice Izvor: Utah gov. office

Guverner Jute Spenser Koks iznio je nove detalje o pucnjavi na univerzitetskom kampusu, u kojoj je osumnjičeni Tajler Robinson za ubistvo Čarlija Kirka na kraju uhapšen.

Koks je rekao da je Robinson tokom boravka u kampusu mijenjao odeću kako bi otežao identifikaciju.

"Kada je prvi put primijećen, imao je jednu odjeću, zatim ju je promijenio dok je bio na krovu jedne zgrade, da bi se kasnije ponovo vratio u taj prvobitni autfit. Zato je u trenutku hapšenja bio obučen isto kao i prije pucnjave", objasnio je guverner.

Istražitelji su pronašli i neispaljene metke, a na jednoj od čaura bila je urezana poruka. Koks je rekao da "poruka govori sama za sebe", navodeći da je na jednom metku pisalo "uhvati fašiste".

Guverner je takođe potvrdio da zvaničnici vjeruju da je Robinson djelovao sam, iako istraga još traje.

"Nemamo dokaze da je iko drugi bio umiješan", rekao je.

Robinson je uhapšen u okrugu Vošington, na jugu Jute, tri do četiri sata vožnje od Orema, gdje živi njegova porodica.

Državni zvaničnici su u međuvremenu objavili i njegove fotografije nakon hapšenja.

Izvor: Utah gov. office Izvor: Utah gov. office

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čarli Kirk ubica fotografije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ