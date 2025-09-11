logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je ovo ubica? Osoba u crnom nestaje sa krova zgrade poslije smrti Čarlija Kirka

Da li je ovo ubica? Osoba u crnom nestaje sa krova zgrade poslije smrti Čarlija Kirka

Autor Nevena Davidović
0

CNN navodi da se na internetu pojavio klip koji je snimio jedan od učesnika skupa u kojem se vidi kako se osoba saginje dok trči preko krova "Luz centra".

Osoba u crnom nestaje sa krova zgrade poslije smrti Čarlija Kirka Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

Američke vlasti vjeruju da se osoba koja je juče pucala na Čarlija Kirka tokom skupa na Univerzitetu Juta veli, nalazila na krovu zgrade u blizini dvorišta kampusa i odatle ispalila metak kojim je ubijen bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Bilo kakva dodatna razjašnjenja ne mogu da budu izneta kako bi se ne bi doveo u pitanje integritet istrage", saopšteno je iz Ministarstva za javnu bezbjednost savezne države Juta.

CNN navodi da se na internetu pojavio klip koji je snimio jedan od učesnika skupa u kojem se vidi kako se osoba saginje dok trči preko krova "Luz centra", zgrade koja se nalazi direktno nasuprot mjesta na kojem je Kirk sjedio kada je ubijen.

BBC je prenio da američke vlasti izgleda više ne misle da je ubica Kirka i dalje na prostoru kampusa Univerziteta Juta Veli, ali bez obzira na to policija još uvijek vrši pretragu od vrata do vrata.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čarli Kirk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ