Uznemirujući snimak! Trenutak kada je upucan Trampov saveznik: Držao govor 20 minuta, kada su se čuli hici

Izvor: X/AZ_Intel_/printscreen

Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA" i saradnik Donalda Trampa, upucan je danas na manifestaciji na Univerzitetu Juta dok je držao govor.

Obraćanje Kirka je trajalo oko 20 minuta kada ga je prekinuo hitac, navodno, iz obližnje zgrade.

Snimak ranjavanja Trampovog saradnika brzo se pojavio na društvenim mrežama Zasad nije poznat stepen povreda Čarlija Kirka. Kako su rekli na Univerzitetu Juta, lično obezbjeđenje je odvelo Kirka poslije ranjavanja.

Kirk Iima 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u i vatreni je pristalica predsjednika Donalda Trampa.

Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA", govorio je na prezentaciji 20 minuta kada su svjedoci čuli pucnje ispaljene iz obližnje zgrade.

