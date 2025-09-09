"Želi razmjenu talaca i kraj rata": Bijela kuća se oglasila o napadu Izraela na Katar, Tramp bijesan

Portparolka Bele kuće otkrila je stav Trampa o napadu Izraela na Katar.

Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Portparolka Bijele Kuće Kerolin Levit je na konferenciji za medije otkrila stavove američkog predsjednika Donalda Trampa o napadu Izraela na Katar. Eksplozije su odjekivale Dohom, a meta napada bio je lider Hamasa Kalil al-Haja.

"Jutros je Tramp obaviješten da je Izrael napao Hamas, ali se to dogodilo u Dohi, prestonici Katara. Unilateralno bombardovanje Katara, suverene nacija i bliskog saveznika Amerike, nije odraz napredovanja Izraela ili ciljeva Sjedinjenih Država.

Međutim, eliminisanje Hamasa, koji je profitirao na patnji u Gazi, je vrijedan cilj. Predsednik Tramp je odmah uputio Stiva Vitkofa da razgovara sa Katarom.

Predsjednik vidi Katar kao snažnog saveznika Sjedinjenih Američkih Država. Žao mu je zbog lokacije napada.

On želi da se svi taoci i tijela mrtvih vrate. Želi i kraj rata", rekla je ona, prenosi "Gardijan".

Zašto je Izrael napao Katar?

Katar je dosad bio medijator (posrednik) u mirovnim pregovorima Izraela i Hamasa. Doha je predstavljala “neutralnu lokaciju” na kojoj su se sastajale dvije delegacije.

Dosad je bilo uspostavljeno kratko privremeno primirje u Novembru 2023. kada su borbena dejstva bila obustavljena na sedam dana. Razmijenjeno je oko 100 zarobljenika, a u međuvremenu su neke države optužile Katar da indirektno radi za Hamas zbog pružanja “zaštite teroristima”.

U trenutku napada, u Dohi je održan sastanak vrha Hamasa. Sastanku su prisustvovali Kalil al-Haja, Kaled Mašal, Muhamad Darviš, Razi Hamad i Izat al-Risak. Saudijska televizija “Al Arabija” je javila da je Al-Haja ubijen, ali kao što smo već naveli, nema još uvijek zvaničnih podataka o tome.