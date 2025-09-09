"Ovaj zločinački napad je grubo kršenje svih međunarodnih zakona": Katar se oglasio nakon izraelskog bombardovanja

Država Katar "najsnažnije osuđuje" izraelski napad na stambene zgrade u Dohi, u kojem su meta bili članovi političkog biroa Hamasa. Portparol katarskog MSP ocijenio je napad kao ozbiljno kršenje međunarodnih zakona i prijetnju bezbjednosti Katara.

Izvor: Youtube/printScreen

Država Katar se oglasila nakon izraelskog napada na glavni grad Dohu, u kojem su, prema tvrdnjama brojnih medijskih izvora, meta bili članovi političkog rukovodstva Hamasa. Eksplozije koje su se čule u prijestonici izazvale su veliku zabrinutost, a katarske vlasti su potvrdile da se radi o incidentu najviše ozbiljnosti.

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed el Ansari rekao je da Katar "najsnažnije osuđuje" izraelski napad na stambene zgrade u kojima su se nalazili pojedini članovi političkog biroa Hamasa.

"Ovaj zločinački napad je grubo kršenje svih međunarodnih zakona i normi i ozbiljna prijetnja bezbjednosti Katara i katarskih stanovnika. Ovakvo neodgovorno izraelsko ponašanje i kontinuirano podrivanje regionalne bezbjednosti, niti bilo kakvu akciju koja je usmjerena na bezbjednost i suverenitet Katara", rekao je Al Ansari.

Prema njegovim riječima, istrage su već pokrenute na najvišem nivou u zemlji, a dodatne informacije biće objavljene čim budu dostupne.

Podsjetimo, izraelska vojska je ranije potvrdila da su Izraelske oružane snage (IDF) i obavještajna služba Šin Bet izvršile "ciljani napad" u Dohi, tvrdeći da je meta bilo visoko rukovodstvo Hamasa, uključujući Halila el Haju, jednog od političkih lidera pokreta. Izraelske vlasti navode da su napadom gađani pojedinci koje smatraju direktno odgovornim za napad 7. oktobra prošle godine i vođenje rata protiv Izraela.

Rojtersovi svjedoci su opisali kako se dim dizao iznad dijela glavnog grada Katara, dok su neki izvori bliski izraelskoj strani rekli da je eksplozija zapravo bila pokušaj atentata na lidere Hamasa u vreme kada su, prema Al Džaziri, razgovarali o prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trampa.