logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Operacija usmjerena na teroriste iz vrha Hamasa": Premijer Izraela potvrdio da je napao Katar

"Operacija usmjerena na teroriste iz vrha Hamasa": Premijer Izraela potvrdio da je napao Katar

Autor Aleksandar Blagić
0

Premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu potvrdio je da je napao Katar.

Premijer Izraela o napadu na Katar Izvor: Shutterstock

Premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu oglasio se povodom napada Izraela na Katar. Potvrdio je da je napad izvela izraelska vojska, preuzeo je odmah odgovornost u potpunosti i otkrio je cilj operacije.

"Današnja akcija bila je usmjerena na glavne teroriste iz vrha Hamasa u nezavisnoj operaciji Izraela. Izrael je inicirao, sproveo je i preuzima punu odgovornost", rekao je premijer Izraela o napadu na Katar, prenosi "Skaj Njuz".

Mete su bili svi lideri Hamasa koji se smatraju odgovornim za početak napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine kada je Hamas izveo raketni napad iz Pojasa Gaze na Izrael. Glavna meta bio je lider Hamasa Kalil al-Haja, ali nije zvanično potvrđeno da je ubijen.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Izrael Katar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ