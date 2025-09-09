"Operacija usmjerena na teroriste iz vrha Hamasa": Premijer Izraela potvrdio da je napao Katar

Premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu potvrdio je da je napao Katar.

Izvor: Shutterstock

Premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu oglasio se povodom napada Izraela na Katar. Potvrdio je da je napad izvela izraelska vojska, preuzeo je odmah odgovornost u potpunosti i otkrio je cilj operacije.

"Današnja akcija bila je usmjerena na glavne teroriste iz vrha Hamasa u nezavisnoj operaciji Izraela. Izrael je inicirao, sproveo je i preuzima punu odgovornost", rekao je premijer Izraela o napadu na Katar, prenosi "Skaj Njuz".

Mete su bili svi lideri Hamasa koji se smatraju odgovornim za početak napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine kada je Hamas izveo raketni napad iz Pojasa Gaze na Izrael. Glavna meta bio je lider Hamasa Kalil al-Haja, ali nije zvanično potvrđeno da je ubijen.