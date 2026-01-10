logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I danas oblačno i hladno, padavine u drugom dijelu dana

I danas oblačno i hladno, padavine u drugom dijelu dana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa padavinama koje će biti češće u drugom dijelu dana.

prognoza vremena za 10. januar Izvor: MONDO/Vesna Kerkez

Na jugu će padati uglavnom kiša, u ostalim predjelima kiša koja se lokalno ledi pri tlu, susnježica i snijeg uz manji porast snježnog pokrivača, na istoku do 10 centimetara.

Oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveru će vjetar biti slab, u ostalim predjelima slab do umjeren, na udare ponegdje pojačan, dok će u Hercegovini duvati umjerena do jaka bura uz olujne udare.

Maksimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U većini krajeva kolovozi su klizavi zbog ledene kiše koja je padala tokom noći, a na dionicama preko planinskih prevoja ima leda i zaostalog snijega.

U kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, posebno na području Istočnog Sarajeva i Foče, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje povećan oprez pri prelasku mostova i nadvožnjaka, vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu uz obaveznu zimsku opremu.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka, te će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu granični prelaz Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brze ceste/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH, na putu Bosansko Grahovo-Drvar na snazi je zabrana saobraćaja za sve kategorije vozila, dok je na putu Bosansko Grahovo-Strmica zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tona saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačan je intezitet saobraćaja na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza stanje na putevima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ