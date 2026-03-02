Tramp spreman na rat sa Iranom duže od četiri do pet nedjelja, odgovorio i na medijske navode da će mu rat dosaditi.

Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti iz Bijele kuće tokom trećeg dana rata na Bliskom istoku. Ovo je njegovo prvo zvanično obraćanje predstavnicima medija iz Vašingtona od početka rata Izraela i Sjedinjenih Država sa Iranom.

Dosad je dao više intervjua za brojne poznate medije o situaciji na Bliskom istoku, naročito nakon ubistva vrhovnog vođe Irana Alije Hamneija. Istakao je da bi ovaj rat mogao da potraje četiri do pet nedjelja, ali da su Sjedinjene Države svakako spremne da se bore i duže ako za tim bude bilo potrebe.

"Ispred planiranog rasporeda smo. Naše projekcije su da bi ovo moglo da traje četiri do pet nedjelja.

Sjedinjene Države imaju kapacitet da se bore i duže od toga. Meni nikada nije dosadno, nema ničeg dosadnog u ovome.

Neko je u medijima rekao da će mi ovo dosaditi kroz nedjelju ili dvije. Ne, nama nikada nije dosadno.

Prvo smo uništili njihove raketne sposobnosti. To možete pratiti iz sata u sat.

Drugo, onesposobili smo im mornaricu. Već smo im potopili 10 brodova.

Na kraju ćemo osigurati da glavni sponzor terorizma nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Oni to nikada ne smiju imati", objasnio je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Pogledajte fotografije obraćanja Donalda Trampa

Vidi opis Tramp otkrio do kad će trajati rat sa Iranom: Prvo obraćanje iz Vašingtona od početka sukoba na Bliskom istoku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Podsjećamo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)