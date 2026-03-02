logo
Zeničanin podlegao povredama nakon eksplozije plinske boce u stanu

Autor Dušan Volaš
Zeničanin Muhamed Begović (1955), koji je u jučerašnjoj eksploziji plinske boce u svom stanu zadobio teške i po život opasne povrede, preminuo je na Klinici za plastičnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Zeničanin podlegao povredama nakon eksplozije plinske boce u stanu Izvor: Zenicablog

Ovu informaciju potvrdio je dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, prenose sarajevski mediji.

Podsjetimo, Muhamed Begović je, zajedno sa godinu dana mlađom suprugom Mevlidom, bio u stanu u momentu razorne eksplozije, koja se desila oko 11:40 sati te nakon čega su oboje prevezeni u Kantonalnu bolnicu Zenica, a Muhamed zbog životno ugrožavajućih povreda i na KCUS.

Zbog oštećenja koja je eksplozija prouzročila na stanu porodice Begović, ali i haustorskih prostora, još juče je naložena evakuacija svih stanara iz ulaza C, odnosno svih 10 porodica tog ulaza zgrade na adresi Crkvice 1, prenosi Klix.

