„DRVO ŽELJA“ STIŽE U BANJALUČKA NASELJA: mojMarket poziva komšije da postanu heroji svog naselja

Trgovački lanac mojMarket pokreće društveno odgovorni projekat „Drvo želja - budi heroj svog naselja“, inicijativu koja ima za cilj da poveže komšije, prepozna potrebe lokalne zajednice i omogući da se dobre ideje iz komšiluka pretvore u stvarnost.

Izvor: Tropic/Promo

„Drvo želja“ je mjesto gdje građani mogu podijeliti svoje prijedloge, potrebe i humanitarne inicijative, bilo da je riječ o uređenju dječijeg igrališta, podršci lokalnoj zajednici ili pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Projekat se realizuje u više banjalučkih naselja, a svako od tih naselja tokom jednog mjeseca u tekućoj godini dobija svoje „Drvo želja“ u okviru lokalne mojMarket trgovine.

Aktivnosti počinju 2. marta u naselju Nova Varoš i traju do kraja mjeseca, nastavljaju se na Starčevici tokom aprila, zatim u Boriku u maju, na Mejdanu u junu, Hisetama u julu, Čairama u avgustu, u naselju Ante Jakića u septembru te na Paprikovcu u oktobru. Na ovaj način, tokom osam mjeseci projekat će obuhvatiti više dijelova grada, pružajući priliku za učešće što većem broju građana.

Mehanizam učešća je jednostavan. Građani u marketu preuzimaju karticu, upisuju svoju želju ili ideju i kače je na „Drvo želja“. Sve pristigle inicijative biće pažljivo razmotrene, a one koje budu odabrane biće realizovane uz podršku kompanije Tropic Maloprodaja, u okviru koje posluje trgovački lanac mojMarket.

Cilj projekta je da komšije podijele ono što im je važno i da zajedno pokrenu male, ali značajne promjene u svom naselju. Iz kompanije poručuju da je „Drvo želja“ mnogo više od kampanje. To je način da čuju šta ljudima zaista treba i da neke od tih želja zajedno ostvare.

„Vjerujemo da svako naselje ima dobre ideje koje zaslužuju priliku. Želimo čuti šta je ljudima važno i pomoći da se bar jedna takva želja u svakom naselju zaista ostvari. Obilježavajući 40 godina od otvaranja prve radnje, odlučili smo da ovu godinu posvetimo upravo zajednici koja je svih ovih godina bila uz nas,“ navela je Aleksandra Marković, PR kompanije.

Banjalučani su pozvani da učestvuju, podijele svoje prijedloge i postanu dio jedne lijepe komšijske priče.