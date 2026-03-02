Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Oglasio se ministar zdravlja Zlatibor Lončar

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da je zdravstveno stanje Ivice Dačića bolje, ali da su potrebne dalje mjere liječenja.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog liječenja i terapije.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog liječenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga liječe će to podrobnije objasniti u toku dana", rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Ministar Dačić je u srijedu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

