Geopolitički potres na tržištu: Cijena nafte skočila za više od šest odsto

Nafta je poskupjela za više od šest odsto, a snabdijevanje je otežano nakon američko-izraelske vojne operacije u Iranu, izjavio je šef kompanije za geopolitičke analize "Ristad enerdži" Horhe Leon.

Izvor: Shutterstock

Prema današnjim podacima, cijena sirove nafte po barelu za maj veća je za 6,12 odsto nego u periodu prije početka sukoba i dostigla 78,48 dolara po barelu.

"Na tržište nafte utiče obustava plovidbe kroz Ormuški moreuz, što sprečava 15 miliona barela sirove nafte dnevno da stigne na tržište", rekao je Leon.

On je naveo da, ukoliko uskoro ne bude signala o deeskalaciji sukoba, analitičari očekuju znatno poskupljenje nafte.

SAD i Izrael započeli su 28. februara napade na ciljeve u Iranu, uključujući Teheran.

Plovidba kroz Ormuški moreuz, glavnu arteriju za izvoz nafte iz zemalja Persijskog zaliva, praktično je obustavljena.