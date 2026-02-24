Posljedica tenzija između SAD-a i Irana: Cijene nafte na sedmomjesečnom maksimumu

Cijene nafte dostigle su sedmomjesečne maksimume, jer su trgovci reagovali na povećane tenzije između SAD i Irana prije razgovora o nuklearnom programu ove sedmice, piše britanski list "Gardijan".

Izvor: Shutterstock

Fjučersi američke sirove nafte porasli su na 67,28 dolara po barelu, dok je sirova nafta "brent" dostigla najviši nivo od 31. jula na 72,50 dolara po barelu. Cijene su pale kasno sinoć, ali su ponovo porasle jutros.

Džejms Hozi, istraživački analitičar u agenciji "Šor kapital", rekao je da tržišta nafte racionalno pokušavaju da uračunaju premiju rizika za cijene tog energenta, s obzirom na negativan uticaj koji bi sukob mogao imati na globalne zalihe.

"Rizik od moguće vojne eskalacije na Bliskom istoku dobija na zamahu i stoga se čini da se trgovci štite od najgorih mogućih scenarija", ističe Prijanka Sačdeva, viši tržišni analitičar u agenciji "Filip nova".

Ona je dodala da su trenutne cijene uglavnom vođene očekivanjima, a ne stvarnim gubitkom ponude. Očekuje se da Vašington i Teheran održe treći krug pregovora o iranskom nuklearnom programu u Ženevi u četvrtak, 26. februara.