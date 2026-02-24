Dr Dario Malić za Mondo: "Strah od stomatologa nije urođen, prvi pregled djeteta je ključan"

Da li se vaše dijete boji odlaska kod stomatologa? Dr stomatologije Dario Malić objašnjava zašto strah nije urođen, kako ga roditelji prenose i kada je idealno vrijeme za prvi, bezbolan pregled.

Većina djece osjeća strah pri pomisli na stomatološki pregled, a taj strah često prati i odrasle. Ipak, strah od stomatologa nije urođen, već se stiče kroz iskustva i okruženje. Prvi susret djeteta sa stomatologom može odrediti kako će se kasnije osjećati tokom pregleda, a pravilna priprema i bezbolan pristup mogu učiniti posjetu stomatologu ugodnom i bez stresa.

Doktor stomatologije Dario Malić za MONDO je govorio o strahu i prevezilaženju istog kao i oralnom zdravlju uopšteno te napretku ove zdravstvene djelatnosti.

„Volim da kažem da je usna duplja ogledalo opšteg zdravlja, a mnoge bolesti u organizmu su povezane sa oboljenjima usne duplje. Ukoliko je usna duplja zdrava, mogućnost nastanka pojedinih oboljenja je vrlo malena“, započeo je Malić razgovor za Mondo.

Kako kaže Malić, tri četvrtine svjetske populacije ima neki vid straha od stomatologa. Kod djece se strah najčešće javlja kao posljedica negativnog iskustva kod roditelja.

„Strah od stomatologa nije urođeni strah nego stečeni strah i ljudi se moraju negdje u životu sresti sa tim strahom. Statistički gledano od 70 do 75 odsto svjetske populacije ima neki vidi straha od stomatologa. On je od djece najčešće posljedica nekog negativnog iskustva roditelja, odnosno komunikacije roditelja sa drugim osobama kada dijete sluša i uči po tom nekom modelu. Kod odraslih, strah se javlja zbog negativnog prethodnog iskustva sa stomatologom, odnosno straha od bola, straha od nepoznatog i od nepostojanja kontrole nad određenim zahvatom“, dodao je Malić.

Na svu sreću, strah se može prevazići.

„Strah se lako prevazilazi razgovorom stomatologa i pacijenta i mi smo tu negdje i psiholozi i učitelji. Pored razgovora, određene metode disanja zatim metoda koja se u psihologiji naziva 'vođena fantazija'. Ja pacijentima volim reći zamislite da ste na Havajima i oni se najčešće opuštaju uz takvu rečenice. Pacijenti mogu da stave slušalice, gledaju seriju na telefonu odnosno šta god je njima lakše da se opuštaju. Ono što na kraju najviše 'pije vode' su osobe od povjerenja, oni uglavnom povedu sa sobom nekog u čekaonicu npr. prijatelja, djevojku ili momka i tako prevazilaze strah od stomatologa.“

Prvi pregled djeteta kod stomatologa

Prvi pregled u mnogome određuje kakav će stav o posjeti imati dijete u budućnosti.

„Prvi pregled djeteta kod stomatologa treba da bude edukativan, gdje mi sa djetetom radimo na prevazilaženju straha od stomatologa na način da ga upoznajemo sa stolicom, našim poslom, instrumentima i slično te jezikom koji djeca razumiju objašnjavamo šta ćemo da radimo. Ukoliko je taj prvi pregled bez pojave bola i određenih većih intervencija u usnoj duplji, djeca nauče da to nije ništa strašno i da će svaki naredni put kod stomatologa biti zabavan i bez bola“, rekao je Dario i dodao:

„Vrlo je važno prvi pregled kod djeteta obaviti kada nema bola i otoka. Ako dijete dođe s bolom ja prosto moram da odradim intervenciju i nekad se primjenjuje tzv. 'prijateljsko nasilje'. Dijete kada vidi da nema nikakvu kontrolu i kada, laički rečeno, 'uhvatimo' dijete i odradimo zahvat to vodi nastanku određenih trauma i to dijete kasnije odbija dolazak kod stomatologa jer njegov mozak razvije određeni mehanizam odbrane.“

Idealno vrijeme za posjetu djeteta stomatologu je kada dijete bude staro između dvije i po i tri godine.

„U knjizi dječije stomatologije piše da prvi pregled treba obaviti po nicanju prvog mliječnog zuba i to je neki period od četvrtog do šestog mjeseca bebinog života, a najkasnije do godinu dana. Ima to svoje prednosti kada pogledamo sa nekih strana, ali praksa je nešto drugačija. Djeca dolaze najčešće između treće i četvrte godine. Roditelji koji svoju djecu dovedu nešto ranije su izuzetak. Nažalost danas se srećemo da roditelji djecu dovode najčešće pred upis u školu kada je potrebno obaviti sistematski pregled. Po meni idealan period za dolazak je između dvije i po i tri godine. Tada su u ustima prisutni svi mliječni zubi, a ja sa djetetom mogu da ostvarim kominkaciju i možemo imati lijepu saradnju te mogu djetetu i da objasnim neke stvari“, smatra Malić.

Redovni stomatološki pregledi

„Bolje spriječiti, nego liječiti“ važi kada su u pitanju redovni stomatološki pregledi.

„Redovnima stomatološkim pregledima mi preventivno djelujemo na nastanak komplikacija u usnoj duplji. Kod odraslih je preporuka da to bude na svakih šest mjeseci i to su najčešće preventivni pregledi, uklanjanje kamenca i poliranje zuba. Kod djece je to nešto češće, na nekih 3 do 6 mjeseci", rekao je Malić.

Stomatologija nekad i sad

„Razlikuje se mnogo jer kada posmatram stomatologiju u periodu svojih roditelja i sad, to je najčešće strah od bola, nepostojanje anestezije i ono što nam svi navode je pristup stomatologa. Mi danas gledamo da imamo blaži pristup, a sve intervencije danas su bezbolne. Savremena stomatologija se danas bazira na bezbolnom radu, minimalno invazivnom radu i preventivnim pregledima kako bi spriječili sve komplikacije koje vode u teže intervencije“, dodao je on.

Dario je za naš portal govorio i o putu stomatologa nakon završetka fakulteta i prolemi sa kojima se susreću mladi u ovoj branši, razvijanju svijesti kod djece u lokalnoj zajednici o oralnom zdravlju i edukacijama koje je sproveo u osnovnim školama. Za kraj je poslao poruku budućim stomatolozima i ali i pacijentima.

