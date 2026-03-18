Policija upozorava na prevare: Građani BiH na udaru Viber prevara

Federalna uprava policije upozorila je javnost na nagli porast prevara putem popularne aplikacije Viber, gdje se građani sve češće suočavaju s pokušajima finansijske iznude i krađe identiteta.

Izvor: Viber, Unsplash

Prema informacijama iz Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala, u posljednjih nekoliko dana zabilježen je veći broj prijava protiv nepoznatih počinilaca koji koriste fotografije preuzete sa društvenih mreža kako bi kreirali lažne profile. Nakon toga kontaktiraju prijatelje i članove porodice žrtve, predstavljajući se kao poznata osoba u nevolji.

Najčešći scenarij uključuje hitne poruke u kojima se traži novac zbog navodne medicinske situacije ili problema s bankovnim računom. Upravo faktor hitnosti, upozoravaju iz policije, često navodi građane na nepromišljene reakcije i brze uplate.

Iz Federalne uprave policije naglašavaju da su u saradnji s nadležnim tužilaštvima već poduzete intenzivne aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju počinilaca, ali ističu da je prevencija ključna.

Građanima se savjetuje da ne vrše nikakve novčane transakcije ukoliko prethodno ne potvrde identitet osobe putem direktnog telefonskog poziva. Takođe, preporučuje se dodatna zaštita privatnosti na društvenim mrežama, posebno ograničavanje vidljivosti profilnih fotografija i ličnih podataka.

Policija poziva sve koji su bili meta ovakvih prevara ili su pretrpjeli štetu da slučaj odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici, uz dostavljanje relevantnih informacija poput brojeva telefona i detalja o transakcijama.

Iz nadležnih institucija poručuju da je pravovremena reakcija ključna za suzbijanje ovakvih krivičnih djela, te apeluju na građane da informaciju podijele s bližnjima, posebno starijim osobama koje su najčešće mete digitalnih prevara.

