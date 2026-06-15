logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vazdušni monitoring: Posmatrački let "Otvoreno nebo" iznad BiH do 19. juna

Vazdušni monitoring: Posmatrački let "Otvoreno nebo" iznad BiH do 19. juna

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Iznad BiH od danas do 19. juna biće realizovan posmatrački let avionom ratnog vazduhoplovstva Turske, u skladu sa ugovorom "Otvoreno nebo".

Posmatrački let "Otvoreno nebo" iznad BiH do 19. juna Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara su naveli da će u realizaciji posmatračkog leta, osim Turske, biti uključene i Velika Britanija i Slovačka.

U saopštenju je istaknuto da će snimanje teritorije biti obavljeno senzorima sertifikovanim u skladu sa odredbama ugovora "Otvoreno nebo", nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH.

Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta biće usaglašeni tokom zajedničke pripreme.

Posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiće se i prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.

Ugovor "Otvoreno nebo" predstavlja jedan od bezbjednosnih angažmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja let s ciljem pribavljanja podataka o vojnim snagama i aktivnostim.

BiH je ovom ugovoru pristupila 2003. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion snimanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ