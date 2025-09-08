logo
Zbog magle otkazano slijetanje: Avion iz Pariza preusmjeren za Banjaluku

Autor Dušan Volaš
0

Avion aviokompanije "Rajaner", koji je letio na relaciji Pariz - Sarajevo, zbog guste magle jutros nije mogao sletjeti na Međunarodni aerodrom Sarajevo, te je preusmjeren na aerodrom u Banjaluci.

Kompenzacija za kašnjenje na let Izvor: Shutterstock

Putnici su nakon slijetanja u Banjaluci iskazali nezadovoljstvo, budući da su očekivali dolazak u Sarajevo, ali zbog vremenskih uslova to nije bilo moguće.

Ipak, isto jutro avion "Turkish Airlinesa" na liniji Istanbul - Sarajevo uspio je bezbjedno sletjeti na sarajevski aerodrom.

Iz sarajevskog aerodroma poručuju da su bezbjednosne procedure uvijek prioritet te da preusmjeravanje letova u ovakvim situacijama predstavlja uobičajenu praksu u civilnom vazduhoplovstvu.

(Avaz)

