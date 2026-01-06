Danas hladno i oblačno, u drugom dijelu dana snijeg

U cijeloj BiH danas će biti još hladnije i oblačno sa padavinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Tokom prijepodneva i do sredine dana padavine će postepeno jačati na jugu i zapadu. Na jugu će ponovo početi jača kiša, a na zapadu i sjeveru snijeg. Na istoku slabije padavine.

Tokom popodneva i večeri očekuje se jak snijeg uz dalje povećanje snježnog pokrivača na zapadu i sjeveru od 10 do 20 centimetara, a u višim predjelima na zapadu se očekuje i do 40 centimatara novog snijega. Najmanje snijega biće na istoku oko pet centimetara.

U Hercegovini se očekuje obilna kiša uz pljuskove sa grmljavinom. Tokom naredne noći jače padavine će se premještati ka istoku.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren do jak.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.

Maksimalna temperatura vazduha od minus tri na zapadu do četiri na jugoistoku, u Hercegovini do 13, u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusocih.

Stanje na putevima

Zbog izlijevanja rijeke Zalomke na magistralnom putu Nevesinje-Gacko saobraćaj je i dalje obustavljen, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na većini putnih pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se jutros odvija redovno, dok je u kotlinama i uz riječene tokove vidljivost smanjena zbog magle i niske oblačnosti.

U višim planinskim predjelima i preko prevoja ima ugaženog snijega i poledice na kolovozu, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Povećana je i opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH je obustavljen saobraćaj na planinskom prevoju Rostovo na dionici magistralnog puta Novi Travnik-Bugojno zbog tri popriječena teretna vozila.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je

zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.