logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danas hladno i oblačno, u drugom dijelu dana snijeg

Danas hladno i oblačno, u drugom dijelu dana snijeg

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U cijeloj BiH danas će biti još hladnije i oblačno sa padavinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vremenska prognoza za 6. januar Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Tokom prijepodneva i do sredine dana padavine će postepeno jačati na jugu i zapadu. Na jugu će ponovo početi jača kiša, a na zapadu i sjeveru snijeg. Na istoku slabije padavine.

Tokom popodneva i večeri očekuje se jak snijeg uz dalje povećanje snježnog pokrivača na zapadu i sjeveru od 10 do 20 centimetara, a u višim predjelima na zapadu se očekuje i do 40 centimatara novog snijega. Najmanje snijega biće na istoku oko pet centimetara.

U Hercegovini se očekuje obilna kiša uz pljuskove sa grmljavinom. Tokom naredne noći jače padavine će se premještati ka istoku.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren do jak.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.

Maksimalna temperatura vazduha od minus tri na zapadu do četiri na jugoistoku, u Hercegovini do 13, u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusocih.

Stanje na putevima

Zbog izlijevanja rijeke Zalomke na magistralnom putu Nevesinje-Gacko saobraćaj je i dalje obustavljen, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na većini putnih pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se jutros odvija redovno, dok je u kotlinama i uz riječene tokove vidljivost smanjena zbog magle i niske oblačnosti.

U višim planinskim predjelima i preko prevoja ima ugaženog snijega i poledice na kolovozu, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Povećana je i opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH je obustavljen saobraćaj na planinskom prevoju Rostovo na dionici magistralnog puta Novi Travnik-Bugojno zbog tri popriječena teretna vozila.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je
zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza stanje na putevima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ