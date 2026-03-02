logo
NATO otkrio da li će ući u rat na Bliskom istoku: "Važno je ono što SAD radi sa Izraelom'"

NATO otkrio da li će ući u rat na Bliskom istoku: "Važno je ono što SAD radi sa Izraelom'"

Autor Dragana Božić

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da Alijansa neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran, ali da te akcije smanjuju iranske nuklearne i balističke kapacitete.

NATO otkrio da li će ući u rat na Bliskom istoku Izvor: Shutterstock

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, izjavio je danas da Alijansa neće učestvovati u američko-izraelskim vojnim akcijama protiv Irana, ali je naglasio da su te operacije važne jer, po njegovim riječima, smanjuju sposobnost Teherana da razvije nuklearne i balističke kapacitete.

U izjavi za njemačku televiziju ARD, Rute je istakao da NATO nema nikakve planove da se uključi u ove operacije.

"Apsolutno nema nikakvih planova da NATO bude uvučen u ovo ili da bude dio toga, osim što pojedinačne saveznice čine sve što mogu da podrže aktivnosti SAD i Izraela“, rekao je Rute.

On je pohvalio akcije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, naglašavajući da one umanjuju kapacitete Irana za razvijanje nuklearnih sposobnosti i balističkih projektila.

"Zaista je važno ono što SAD rade zajedno sa Izraelom, jer time slabe kapacitete Irana da dođe do nuklearnih sposobnosti i balističkih kapaciteta", dodao je Rute.

Preventivni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran izvedeni su u subotu ujutru, nakon što su višerunde pregovora o iranskom nuklearnom programu propale.

 (24sedam/MONDO)

