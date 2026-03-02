logo
Dom zdravlja o tragediji u Banjaluci: Preminulo muško dijete

Dom zdravlja o tragediji u Banjaluci: Preminulo muško dijete

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muško dijete preminulo je danas u vrtiću u Banjaluci uprkos reanimaciji tokom transporta u Kliniku za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra, rečeno je u banjalučkom Domu zdravlja.

4.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Na licu mjesta zatečeno je muško dijete, bez svijesti, cijanotične kože. Nakon provjere vitalnih znakova ekipa Službe hitne medicinske pomoći je započela reanimaciju i nastavila u sanitetskom vozilu u toku transporta na intenzivnu njegu Klinike za pedijatriju", naveli su iz Doma zdravlja.

Poziv od osoblja vrtića Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka primila je danas u 13.30 časova i na lice mjesta odmah je izašla kompletna medicinska ekipa koju su činili doktor i dva medicinska tehničara.

Po prijemu poziva iz vrtića, dispečer je obavijestio i nadležnu policijsku stanicu. 

Podsjećamo, iz banjalučke policije ranije danas je saopšteno da je u jednom banjalučkom vrtiću preminulo dijete.

(Srna)

